La Valbisenzio ostaggio delle frane | lavori | ipotesi riapertura e danni

(Di domenica 10 marzo 2024) Prato, 10 marzo 2024 – La Provincia ha annunciato giovedì che suppone di poter riaprire la Sr 325 al transito veicolare fra il 14 e il 15 marzo: per una settimana ci sarà soltanto il passaggio dei mezziaziende, organizzati e scortati dalla Polizia Municipale durate le ‘finestre temparali). Dal 20/21, senso unico alternato anche per tutti gli altri. Nel frattempo viene chiesta al più presto, da tutte le forze politiche, una considerazione per le vie alternative, invocando l’aiuto del Governo. Fra lepiù sentite in questi giorni, una galleria verso Barberino, per un collegamento con l’A1: potenziale storica alternativa allo sbocco a Santa Lucia, è stata affiancata nell’ultimo periodo dall’di collegamento su Montemurlo. Il primo passo, uno studio di fattibilità (sondaggi e verifiche geologiche), ad oggi ...