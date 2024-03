La trattativa-parcheggi Si punta sull’ex cartiera e degli spazi privati ora non utilizzati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) I disagi ci sono e ci saranno. Si lavora per ridurli al minimo cercando di rispettare anche i tempi stretti imposti dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma la soluzione definitiva ancora non c’è. Torna a garantire impegno sul problemanel centro città e non solo il sindaco Francesco Persiani. Sono partiti cantieri, molti in contemporanea, alcuni che dureranno anche anni, come quello per l’area ex Cat che dovrebbe rimanere aperto per circa due anni, fino al 2026 quando appunto scadono i termini del Pnrr. I, come ormai è noto, già scarseggiano in situazione normale ma ora ne sono stati tagliati tanti altri, soprattutto proprio lì neglidell’ex deposito Cat dove si demolisce il vecchio immobile per realizzare la nuova Casa delle arti, ribattezzata Marte. Qualche soluzione tampone è ...