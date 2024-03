(Di domenica 10 marzo 2024) E’ l’unicatra le 10 migliorial mondo al Web Summit 2023. Conta una community di 650mila studenti. Il suo modello AI è in grado di leggere un annuncio, comprenderne il testo, e sintetizzarlo velocemente per chi cerca

La startup italiana che aiuta a trovare lavoro grazie all'Ai. Come funziona Joinrs: E’ l’unica italiana tra le 10 migliori startup al mondo al Web Summit 2023. Conta una community di 650mila studenti. Il suo modello AI è in ...ilsecoloxix

Silicon Box, maxi-investimento per una fabbrica di chip in Italia. Cosa fa la startup di Singapore: L’accordo con il governo sarà annunciato lunedì. Per ospitare il sito dei «chiplet» sono candidate Lombardia, Piemonte e Veneto: Novara in vantaggio ...corriere

Progetto Faros, a Taranto la presentazione delle otto startup della seconda edizione: Dallo sviluppo di materiali sostenibili e di tecnologie avanzate per la tutela degli ecosistemi marini fino all’integrazione di dispositivi intelligenti volti a potenziare la sicurezza sul lavoro in a ...cittadellaspezia