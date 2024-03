La star di The Voice Kids Simone Grande | 11 anni | Il mio sogno è New York

(Di domenica 10 marzo 2024) Emozionato, ha ringraziato sindaco e assessori per la targa che gli hanno dedicato., 11, ha voluto esprimere la sua felicità e gratitudine cantando per sindaco e assessori che lo hanno accolto in municipio insieme al suo maestro di canto. Il giovanissimo ha stupito i giudici della trasmissione Thecon il suo talento, ma anche con la sua personalità: un bambino con la testa sulle spalle, molto umile, con tanta voglia di imparare e determinazione per realizzare i suoi sogni, tra cui un viaggio a Newe tante esibizioni sul palco. Uno dei suoi grandi obiettivi lo ha già concretizzato, con la vittoria della celebre trasmissione alla scoperta di promettenti cantanti. La piccoladi Rozzano frequenta la scuola NovaMusica di ...

L'attrice Vanessa Kirby sarà la protagonista del film The Night Always Comes , adattamento del romanzo scritto da Willy Vlautin. Vanessa Kirby collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del ... (Leggi)

Il primo trailer di The Idea of You con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine introduce una storia d'amore che cerca di liberarsi dai pregiudizi. (Leggi)

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 8 marzo, in tutte le edicole, ... (Leggi)

Su Amazon i fan di Star Wars e The Mandalorian possono trovare il Monopoly tematico in offerta . Il gigantesco mondo narrativo di Star Wars vive e respira grazie alla fantasia di tutti coloro che ... (Leggi)

Twisters, la star del sequel promette tanto divertimento per le famiglie!: Una delle star di Twisters ci spiega come sarà il nuovo sequel del disaster movie. Ecco quali sono state le sue parole.cinema.everyeye

Wish, una star del film dà il lieto annuncio: “Sta per arrivare la prima principessa queer”: Wish, una star del film dà il lieto annuncio: “Sta per arrivare la prima principessa queer” La star di Wish, Harvey Guillén, afferma che una principessa Disney queer sarebbe "fantastica" ...filmpost

Oscar 2024, tutti i record che potrebbero essere infranti: Il Dolby Theater di Los Angeles è tirato a lucido, Jimmy Kimmel – per la quarta volta presentatore dell'evento numero uno nel mondo dell'intrattenimento – sta ripassando le ultime battute e le decine ...quotidiano