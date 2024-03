La ‘solita’ Unahotels formato trasferta cade anche a Treviso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Reggio Emilia, 9 marzo 2024 – L’gioca un’altra partita sottotono eal PalaVerde di Villorba contro una Nutribullet non trascendentale ma sicuramente più costante e decisa dei biancorossi. I quali subiscono la quinta sconfitta consecutiva lontano dalle mura amiche, con una sola variante rispetto a quelle precedenti. Reggio nell’occasione ha infatti approcciato benissimo il match, dominando il primo quarto. Il problema è che dal secondo in poi si è dapprima inceppata e poi, col passare dei minuti, ha perso smalto, cedendo progressivamente. Alcuni dati statistici dicono tutto: 40-18, il parziale a favore didel secondo e terzo quarto; 21, un’enormità, le palle perse da Weber (3 per lui addirittura 5 per Black) e compagni, 14 quelle recuperate, viceversa, dai ...