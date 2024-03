Se la storia sulla separazione dei Ferragnez fosse vera, la divisione del patrimonio sarebbe decisamente complicata. The post La separazione dei Ferragnez , come verrà diviso il patrimonio? appeared ... (Leggi)

Salve, come funziona l’affidamento dei figli dopo la separazione? Sono un papà che si appresta a vivere questa situazione, e vorrei saperne di più per sapere con certezza cosa aspettarmi. Grazie ... (Leggi)

Salve, come funziona l’affidamento dei figli dopo la separazione? Sono un papà che si appresta a vivere questa situazione, e vorrei saperne di più per sapere con certezza cosa aspettarmi. Grazie ... (Leggi)

I misteri dello “spione” Striano, luogotenente dell’Antimafia dalle cui parole è nata l’inchiesta: Striano, 59 anni appena compiuti, una ex moglie, tre figli e una relazione più recente, negli archivi notarili compare come «impiegato», «coniugato in regime di separazione dei beni», ma per i ...repubblica

“La separazione dei poteri nello stato contemporaneo”, a Siena si ricorda Giovanni Grottanelli de’ Santi: SIENA - Si terrà a Siena, il 14 marzo a partire dalle ore 9.30 presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Siena, il convegno di studi dal titolo ...webmagazine24

Il padre ha abbandonato il figlio e ora prova a recuperare il rapporto, ma lui non vuole: La separazione dalla mamma avviene quattro anni dopo che lui ... Il frigo vuoto: "Quello mi ha fatto male" Quando Gianmarco viene a sapere dal più piccolo dei figli, che il frigo di casa è vuoto, ...fanpage