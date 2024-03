(Di domenica 10 marzo 2024) LeUist e Benbecula sono rimaste senza medico di. Il governo scozzese ha deciso di alzare lodel 40 per cento per i dottori che sceglieranno di operare in una delle zone più difficili del Paese.

La strategia per attrarre dottori in zone rurali dove nessuno vuole andare a lavorare Spiagge, natura e un ottimo stipendio , 150mila sterline (oltre 170mila euro ) l'anno per 40 ore alla settimana e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Spiagge, natura e un ottimo stipendio , 150mila sterline (oltre 170mila euro ) l'anno per 40 ore alla settimana e 41 giorni di ferie, per fare il medico di famiglia alle isole Ebridi ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Spiagge, natura e un ottimo stipendio , 150mila sterline (oltre 170mila euro ) l'anno per 40 ore alla settimana e 41 giorni di ferie, per fare il medico di famiglia alle isole Ebridi ... (webmagazine24)

Abruzzo, urne aperte. D’Amico incalza Marsilio, la sinistra punta sugli indecisi: Si vota dalle 7 alle 23 per scegliere il presidente, poi lo spoglio. Si annuncia un testa a testa: decisiva sarà l’affluenza. Il centrosinistra unito si ...repubblica

La Scozia cerca medici di base per le sue isole più remote: “Ambiente idilliaco e stipendio da 175mila euro”: La carenza di personale sanitario si sente soprattutto nelle zone più estreme del Paese ma, come riporta ancora il The Guardian, dal 2013 in tutta la Scozia i medici di base sono calati di 200 unità e ...fanpage

Lavorare all’estero come medico di base per oltre 170 mila euro: Questo è quanto offrono le isole Ebridi, al largo della costa occidentale della Scozia, dove il Servizio sanitario nazionale britannico (NHS) sta cercando disperatamente medici disposti a trasferirsi ...millionaire