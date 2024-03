La sciarpata e il corteo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Alle 14 in punto di sabato c’è un gran numero di persone che, in maniera silenziosa, davanti all’AC Hotel a Cisanello, si sono ritrovate. È la risposta della tifoseria al comunicato della Curva Nord che venerdì avevano annunciato una "motorinata" per accompagnare il Pisa dall’hotel all’Arena Garibaldi. Nessun coro, nessun’attesa dei giocatori all’uscita, nessun messaggio. Fino alla messa in moto del pullman. A quel punto, una corsa al motorino, per poi disporsi in due file, srotolando ciascuno i propri vessilli: dalle bandiere più grandi alla semplice sciarpa, passando per cappellini, magliette… ogni mezzo portava con sé qualcosa di nerazzurro. Una manciata di motorini davanti al cordoglio nerazzurro, a dettare la via, quindi qualcuno ai lati e infine la lunga, lunghissima scia dietro. A cantare sono i clacson, suonati con continuità, che hanno sfilato quindi, in maniera suggestiva ...