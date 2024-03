La Scala per la pace Lo striscione-appello | Cessate il fuoco Standing ovation in sala

(Di domenica 10 marzo 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Lalancia il suosilenzioso per lain Medioriente. Il sovrintendente, gli artisti e le maestranze uno di fianco all’altro. Tutti insieme sul palco per chiedere la fine del conflitto in Palestina. Ieri sera, prima dell’ultima replica dell’opera-balletto Madina, il padrone di casa Dominique Meyer, i protagonisti Roberto Bolle e Antonella Albano, il compositore Fabio Vacchi, il direttore Michele Gamba e una rappresentanza di orchestra, corpo di ballo e tecnici hanno guadagnato il proscenio prima che si spalancasse il sipario sullodi 13 metri con la scritta "il". Il pubblico insi è alzato in piedi e ha applaudito per più di un minuto. L’iniziativa è stata lanciata nei giorni ...

Lo scorso sabato 2 marzo un 55enne ha Picchia to il fratello usando anche una scala in metallo nel Bergamasco. Accusato di lesioni personali aggravate, per la gip deve resta re in carcere .Continua a ... (Leggi)

Roberto Speranza è un fuoriclasse. «Io gioco in nazionale e mi volete far tornare in B!», si sarebbe lamentato con Giuseppe Conte l'ex ministro-ossimoro. La serie B sarebbe la presidenza della ... (Leggi)

Si prospetta una partita ricca di emozioni come nella gara d'andata, in palio punti d'oro (Monrealelive.it) (Leggi)

Sport per tutti e inclusione in cattedra: Un mese di sensibilizzazione alle disabilità a Bormio con il progetto "Olimpiadi 2026" all'Istituto Martino Anzi. Lezioni, incontri e giochi paralimpici per promuovere inclusione e valori dello sport.ilgiorno

Risorse a sostegno della biodiversità: Ecodotti per permettere agli animali selvatici di attraversare le strade, scale di rimonta per i pesci, la creazione di zone umide e la tutela degli insetti impollinatori. Con 10,5 milioni di euro di ...ilrestodelcarlino

La diva Garanca e un piano. Tra maestri francesi e lettoni anche Rachmaninov e Brahms: Acclamata alla Scala come protagonista di Carmen e come Principessa d’Eboli nel recente Don Carlo, Garanca sarà di nuovo al Piermarini in aprile nella parte di Santuzza in Cavalleria rusticana, per la ...ilgiorno