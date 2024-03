La Russia che si ribella e l’esigenza di sostenere l’Ucraina Parla Varese Oxford

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 10 marzo 2024) È una raccolta di voci dissidenti. Cinque testimonianze di chi ha il coraggio di dire no. E che si oppone, ostinatamente, al nero stivale del regime putinista cercando di non farsi schiacciare. Lache si, edito da Altraeconomia è idealmente un viaggio che parte da lontano. All’indomani dell’invasione russa in Ucraina. Federico, docente di criminologia a, intellettuale e profondo conoscitore della, assieme a Maria Chiara Franceschelli ha fatto un lavoro molto prezioso. E l’elemento che arricchisce il tutto è la prospettiva da cui parte il libro: la voce di chi ha subito sulla propria pelle le violenze del regime di Vladimir Putin. In uscita il 15 marzo, il libro è stato consegnato dagli autori prima della morte dell’oppositore per eccellenza, Alexei Navalny. In questa ...