La rivelazione shock del fratello di Diana Spencer | «Io vittima di abusi sessuali a scuola Vi racconto il mio inferno di quando ero bambino»

(Di domenica 10 marzo 2024) Earl, ilminore dell’ex principessa del Galles, aveva 11 anniha iniziato a subireda parte di una donna del personale dellaprivata Maidwell Hall in Inghilterra, che ha frequentato negli anni Settanta. A rivelarlo è lui stesso nel suo nuovo libro di memorie, il cui estratto è stato riportato dai media inglesi. Oggi ha 59 anni e ha deciso di portare alla luce quanto subito, scrivendo di suo pugno. Nel libro descrive la sua carnefice come una «pedofila vorace» che manipolava e abusava di lui e di altri ragazzini nei loro letti del dormitorio durante la notte. Ma non solo. Nel suo scritto Earl denuncia anche i comportamenti violenti dell’allora preside della, John Porch, ...