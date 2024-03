La Primavera rimonta due gol al Perugia

(Di domenica 10 marzo 2024) spezia 22 SPEZIA: Plaia, Manfrone (73’ Attuoni), Raineri (64’ Lachowicz), Scartoni, Bertoncini, Loffredo (46’ Tognoni), Bordin (64’ Monteverde), Piccioli, Fontanarosa, Campana (85’ Garibotto), Di Giorgio. All. Vecchio.: Lavorgna, Prisco (91’ Papa), Falasca, Patrignani, Ebnoutalib, Cicioni, Giorgetti, Bussotti, Lomangino (88’ Cottini), Ronchi (88’ Caprari), Polizzi (79’ Barberini). All. Del Bene. Arbitro: Burlando di Genova. Marcatori: 5’ (rig.) e 18’ Polizzi, 53’ Fontanarosa, 89’ Lachowicz. LA SPEZIA – Lo Spezia, privo di Mascardi, Foce, Vannucci, Garzia, Ebano, Benvenuto, recupera due gol di svantaggio al, sfiorando addirittura la rete del successo all’ultimo secondo con Bertoncini, classe 2006, che di testa ha indirizzato la sfera sopra la traversa. Ospiti in vantaggio al 5’ grazie a un rigore ...

