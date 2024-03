La prima sindaca della provincia | Cresciuta a pane e politica Nel 1989 fui eletta ad Alfonsine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) L’infanzia e l’adolescenza l’ha vissuta a contatto con ladato che a casa sua si riuniva la ‘cellula comunista’; a 13 anni, a metà negli anni 60, contestava al babbo l’atteggiamento fideistico su meriti e risultati del comunismo sovietico, denunciandone le illibertà e, forte del senso critico acuito dall’invasioneCecoslovacchia, a 17 anni entrò in Fgci. Per Natalina Menghetti lacome strumento di comprensione degli altri e azione condivisa per risolvere i problemi è stata, e continua ad essere, la stella polare. Diploma di maestra, poi la facoltà di magistero a Bologna, il ruolo di funzionario del Pci, quindi due anni di consiglio comunale a Fusignano, poi la segreteria comunale del Pcisua città,, che all’epoca aveva 4mila iscritti al Pci (su 12mila abitanti) e ...