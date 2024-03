La politica surriscalda la notte degli Oscar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Mancano poche ore alla consegna. Potremo seguire la cerimonia in diretta, su Raiuno e su Raiplay, dalle 23:40 fino – i più stoici – alle 4:30 del mattino. Il red carpet è già stato srotolato, le poltrone nel Dolby Theater assegnate da mesi, le enormi statue dorate, che saranno come soldatini a sorvegliare il red carpet, sono state tolte dal cellophane. Tutto è pronto per la 96ª edizione del premio più importante del cinema mondiale. Il grande favorito, come si sa, è Oppenheimer, il film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica. Ma già questo trionfo annunciato solleva enormi polemiche: il film di Nolan si sofferma sugli esperimenti nucleari a Los Alamos, nel Nuovo Messico, ma non parlaeffetti devastanti di quegli esperimenti sulla popolazione, in gran parte ...