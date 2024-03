La nuova tendenza del turismo | ecco cosa è il “destination duping”

(Di domenica 10 marzo 2024) Le grandi città europee si chiedono sempre più spesso se esiste un’alternativa aldi massa che preservi portafoglio e ambiente Si è appena concluso ITB Berlin, l’esposizione internazionale dele del viaggio, la fiera che presenta paesi, operatori turistici, sistemi di prenotazione, agenzie di trasporto, hotel e noleggio auto, dove si è sentito parlare molto di ““. Con questo termine, naturalmente mutuato dalla lingua inglese, si intende ladel momento verso viaggi per destinazioni meno note, quasi da intendere come “duplicati” di mete più ambite. Questo per diversi motivi, il primo, così d’istinto, è relativo ai costi, naturalmente più bassi nelle località meno frequentate. Ma la questione è più complessa. Lafrontiera del ...

La preoccupante scomparsa della vita notturna: Succede a Londra, si fa strada una nuova tendenza. Certo non si può mettere la movida in Costituzione, ma sensualità e libertà sono legate al tirar tardi e forse tra democrazia liberale e struscio c'è perfino un legame e non tanto ...

Nuova classe sportiva: Athleisure: torna la tendenza che combina sport e stile casual nella Primavera 2024 Dinamico, colorato e glamour. La nuova moda sporty di Silvia Masciale L e mode sono le antenne della societa . E allora si comprende come,...

La bora del Mar Rosso fa tremare il porto di Trieste: La bora del Mar Rosso fa tremare il porto di Trieste: Proprio per adattarsi, è da tempo che Trieste esplora nuove vie. Per intercettare la tendenza di molte aziende a fare “reshoring”, cioè a riportare le fabbriche nel bacino del Mediterraneo, come Ikea, ...

Nuova allerta meteo arancione 11 marzo in Emilia Romagna: ancora piogge e fiumi osservati speciali: nuova allerta meteo arancione 11 marzo in Emilia Romagna: ancora piogge e fiumi osservati speciali: Non cessa il maltempo nella giornata di lunedì 11 marzo, possibili frane in Appennino. Nei prossimi giorni ancora rovesci in particolare sulla Romagna, mentre il tempo migliorerà dalla giornata di mer ...

Athleisure: torna la tendenza che combina sport e stile casual nella Primavera 2024: Athleisure: torna la tendenza che combina sport e stile casual nella Primavera 2024: Una cosa è certa non ci sarà differenza fra giorno e sera. Si può essere eleganti anche con un capo da palestra, così il nuovo stilista di Gucci Sabato De Sarno al suo debutto presenta in passerella ...