La notte infame di Piotta | nel nuovo disco l’amore per il fratello morto | «Così sono sopravvissuto al dolore» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 10 marzo 2024) Si intitola ‘Nailalbum di Tommaso Zanello, da tutti conosciuto come. Il decimo album da lui firmato, anche se il conto fa undici se si considera la splendida colonnara della serie Suburra, che in pratica ha fatto da ponte per la distribuzione della sua musica in tutto il mondo. E anche sulrso firma andrebbe fatta una precisazione, perché questo suoalbum ne porta un’altra accanto, il cognome è uguale, Zanello, il nome è diverso, si tratta infatti di Fabio,maggiore di, apprezzato scrittore e saggista recentemente e prematuramente scomparso. Ma quello dinon è certamente un esercizio di retorica, un semplice omaggio, una dedica, un modo come un altro ...