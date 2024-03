La natura pubblica troppo pochi articoli di ricercatrici | questo deve cambiare

Leggi tutta la notizia su newsnosh

La necessità di maggiore visibilità per leIl ruolo delle donne come autrici corrispondenti didi ricerca su riviste scientifiche è ancora limitato. Un'analisi preliminare su Nature evidenzia dati preoccupanti. Parità di genere nellazione scientifica La scarsa presenza di donne come autrici corrispondenti è un tema critico che richiama l'attenzione sulla parità di genere nel mondo accademico e scientifico. Disparità geografiche nella ricerca scientifica Le cifre analizzate rivelano grandi differenze geografiche nella partecipazione femminile allazione discientifici, con un notevole divario tra Paesi come Giappone, Cina e Stati Uniti. Riflessi delle statistiche su altre riviste