La morte del femminismo

(Di domenica 10 marzo 2024) Donna Haraway è una femminista intelligente. Filosofa americana, è fondatrice del cosiddetto “cyber”, una teoria alla base della quale c’è la speranza che con l’avvento delle macchine umanoidi i confini tra maschio e femmina vengano del tutto superati. Il cyborg è asessuato, o “bi-sessuato”, in grado di inglobare in sé i due elementi del maschile e del femminile, superando una volta per tutte le tediose distinzioni socioculturali. È una prospettiva interessante e poetica, molto più attuale dei triti discorsi che ancora si odono sulla necessità di emancipazione del genere femminile. Haraway intende, con la sua opera, individuare nel progresso della tecnologia, che ormai consegna alla società la sua vita culturale, ciò che finalmente farà finire in soffitta ilcome lo intendiamo oggi. Tra l’altro, qual è oggi precisamente il ...

