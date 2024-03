(Di domenica 10 marzo 2024) Il tema del dissesto idrogeologico arriva sulistituzionale della Prefettura di Varese, in seguito agli ultimi eventi meteorologici che si sono verificati sul territorio. Due distintehanno interessato nelle ultime settimane due strade provinciali, causando la chiusura di alcuni tratti: uno è nel territorio dei Comuni di Cittiglio (frazione Vararo) e di Laveno Mombello (frazione Casere) lungo la sp8 del Cuvignone. L’altro nel territorio di Cadegliano Viconago, lungo la sp30 che mette in collegamento le due frazioni del paese. A Villa Recalcati si sono ritrovate tutte le realtà interessate in una riunione presieduta dal prefetto Salvatore Pasquariello. Presenti rappresentanti di Regione Lombardia, dei tre Comuni coinvolti,Comunità montane Valli del Verbano e Piambello, dei Vigili del fuoco e di Ferrovienord. Sono ...

Jimmy Chérizier , detto ?Barbecue?, ora minaccia una guerra civile se non si dimetterà il premier di Haiti Ariel Henry. Il leader del potente gruppo di gang noto come... (Leggi)

Un docente Minaccia verbalmente e aggredisce un proprio studente : la scuola interviene e decide di sospenderlo Un insegnante in Giappone è stato sospeso per tre mesi in seguito a un’aggressione nei ... (Leggi)

La minaccia delle frane. Un tavolo tecnico fisserà priorità e bonifiche: Varese, i dissesti innescati dalle perturbazioni meteo hanno provocato disagi e chiusura delle strade. Al vaglio in Prefettura le istanze di tre comuni. Il tema del dissesto idrogeologico arriva sul ...ilgiorno

Salute mentale e carcere. Calci e pugni a un vigilante. Doveva essere in una Rems: Un 30enne, fermato mentre rubava una valigia, ha reagito con minacce, insulti e botte. Dal 2023 doveva essere detenuto in una struttura per chi ha disturbi mentali, ma non c’erano posto.lanazione

"Lite violenta a Reggello: uomo aggredito con benzina e fuoco, indagini in corso": Lite tra vicini a Reggello: uomo aggredito con benzina e fuoco. Carabinieri indagano su contrasto fatale. Denuncia per lesioni e minacce. Ferito non grave.lanazione