La lotta dell' attore contro il malanno al fegato

(Di domenica 10 marzo 2024) Ladi Filippo Laganàla malattia e come la sua vita è cambiata Filippo Laganà: la malattia e la serie tv su Donne Magazine.

Teologia. Nella musica risuona la nostalgia dell'uomo per il Paradiso: La musica è un percorso "autotrascendente" dell’umano alla ricerca di una pacificazione che potrà essere data solo dalla conoscenza diretta del mistero di Dio ...avvenire

Il valzer degli adii di Hurray for the Riff Raff: Nei Si passa dai terreni paludosi della Florida alle librerie di San Francisco, e nel gran finale di Ogallala l’azione si svolge sullo sfondo dell’apocalisse. Quando Segarra canta “ce l’ho fatta ad ...rollingstone

Uccisa e data in pasto ai maiali. Il fratello che lotta per la verità: "I politici locali non mi salutano": Si è costruito un fronte di resistenza: "Ogni 6 maggio la gente e le istituzioni si ritrovano davanti al cancello dell’azienda agricola. E le terre di Maria sono coltivate da Goel che si oppone alla ...ilrestodelcarlino