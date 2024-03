La lettera di Morgan a Riccardo Muti per guidare il prossimo Festival di Sanremo | «È d’accordo anche Sgarbi»

(Di domenica 10 marzo 2024) L’idea di prendere in mano la gestione deldiè ormai un chiodo fisso per, che continua a proporsi per il ruolo di direttore artistico soprattutto dopo che Amadeus ha escluso qualsiasi proroga al suo contratto. L’ultimo tentativo del cantautore tira in ballo il direttore d’orchestra, al quale indirizza una lungaaperta pubblicata su Mowmag.fa un’ampia digressione iniziale su quanto la cultura e la musica di qualità siano in crisi: «Perché si permette continuamente l’abominevole trascuratezza della qualità culturale? Io intendo la televisione di Stato deve poter essere restituita al pubblico e alla collettività. Quando è squallido lo spettacolo è schiavo il popolo. Il punto è che la musica è forse il più evoluto ...

