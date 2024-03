La Lega alza il tiro contro i dossier Salvini | “Diteci chi è che paga”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) «Donne e uomini dellasono stati spiati ripetutamente perché scomodi. Serve subito una commissione d'inchiesta: gli italiani meritano di sapere chi spiava, chiva, chi ordinava. E chi ci guadagnava». Dopo l'inchiesta de Il Tempo suisui finanziamenti dellafinito nei cassetti della Direzione nazionale Antimafia, che pure non aveva competenza, da via Bellerio è uscita una nota con cui il partito di Matteoannuncia la richiesta di una commissione d'inchiesta. Ma facciamo un passo indietro. Durante le audizioni in Commissione parlamentare Antimafia del procuratore di Perugia Raffaele Cantone e del pm Giovanni Melillo è emerso come fra i variaggi emersi c'è quello ai danni dellae dei suoi parlamentari. «Striano ha ...