La Juventus perde il 2° posto | Allegri non esce dalla crisi | Koopmeiners regala un punto all’Atalanta

(Di domenica 10 marzo 2024) Gian Piero Gasperini e Massimilianosono i due tecnici che hanno pareggiato più volte nei loro incroci in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995): dieci su 23 partite. All’Allianz Stadiume Atalanta non vanno oltre il 2-2 e collezionano unche, però, per come si era messa non soddisfa nessuno, soprattutto non i padroni di casa che perdono il secondoa favore del Milan. L’Atalanta passa in vantaggio coned è sempre l’olandese a firmare il gol del pareggio dopo la rimonta bianconera orchestrata da Cambiaso e Milik. Per i bergamaschi è la quarta partita senza vittorie in Serie A (cinque se si include il 2-2 sul campo dello Sporting in Europa League), mentre la formazione juventina ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato e non tiene ...