La Juve frena ancora e fa 2-2 con l' Atalanta | ora è terza

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Lae all'Allianz Stadium non va oltre il 2-2 contro l', un pareggio che costa ai bianconeri il sorpasso del Milan al secondo posto. La squadra di Gasperini passa in vantaggio al 35mo con Koopmeiners bravo a battere al limite su una punizione servitagli da Pasalic. Lala ribalta tra il 66mo e il 70mo prima con Cambiaso e poi con Milik ma Koopmeiners al 75mo trova il pareggio anticipando Danilo. Ora i bianconeri sono terzi a -1 dal Milan mentre l'raggiunge provvisoriamente la Roma al quinto posto.

