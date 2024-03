La Juve cerca quota 70 per garantirsi il futuro Solite colpe ai giovani nel presente di Max

(Di domenica 10 marzo 2024) Bianconeri reduci da 5 punti nelle ultime 6 gare, devono ritrovare il passo per blindare il posto Champions: servono sei vittorie più un pareggio secondo la tabella di Allegri

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 marzo: Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...calciomercato

Juventus-Atalanta, chi scende in campo e dove vedere la partita: Bianconeri reduci da 5 punti nelle ultime 6 gare, devono ritrovare il passo per blindare il posto Champions: servono sei vittorie più un pareggio secondo la tabella di Allegri ...ilgiornale

Dove vedere in tv Milan-Empoli, Juventus-Atalanta e le altre partite di oggi di serie A: Archiviati gli anticipi di venerdì e di sabato, oggi domenica 10 marzo si giocano altre quattro partite valide per la 28ª giornata. In campo anche Lecce-Verona e Fiorentina-Roma ...corriere