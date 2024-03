La guerra a Gaza | Biden sempre più irritato | nuovo scontro con Netanyahu

(Di domenica 10 marzo 2024) Amici-nemici: il presidente Usa Joee il premier israeliano Benyaminoramai sono in piena rotta di collisione sulla. Tanto che il botta e risposta è diventato quasi quotidiano e non riguarda più solo la condotta del conflitto, le prospettive del doponella Striscia, ma anche la stessa rappresentanza diall’interno di Israele, come evidenziato di recente...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a feedpress.me©

Guterres, 'a Gaza punizione collettiva, ora basta': "Quello che ha fatto Hamas è un attacco terroristico inaccettabile" e "gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente". Ma "il modo in cui è stata condotta la guerra a Gaza è che i civili stanno pagando il prezzo più alto e deve essere chiaro questo.

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Israeliani con me". Haniyeh: "Stop ai negoziati è colpa di Tel Aviv, senza cessate il fuoco niente ...: Una fonte israeliana, citata da Ynet, ha poi spiegato che l'intenzione di Hamas è di usare le sofferenze della popolazione di Gaza per "aumentare la pressione" dell'opinione pubblica mondiale su ...

Guterres, 'a Gaza punizione collettiva, ora basta': Guterres, 'a Gaza punizione collettiva, ora basta': "Quello che ha fatto Hamas è un attacco terroristico inaccettabile" e "gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente". Ma "il modo in cui è stata condotta la guerra a Gaza è che i civili stanno ...

Hamas conferma le sue richieste: 'Israele non dà garanzie': Hamas conferma le sue richieste: 'Israele non dà garanzie': Lo ha detto su Telegram Ismail Haniyeh, leader della fazione islamica ribadendo le richieste di "un totale cessate il fuoco, della fine della guerra a Gaza, del ritiro dell'esercito di occupazione da ...

Ramadan a Gaza, gli sfollati: «Siamo già costretti a digiunare perché non abbiamo cibo»: Ramadan a Gaza, gli sfollati: «Siamo già costretti a digiunare perché non abbiamo cibo»: Prima della guerra preparava il 'Qatayef', il dolce principale che la ... persone nella zona meridionale della Striscia hanno parenti in quella settentrionale e a Gaza City, dove la situazione è ...