La gaffe di Madonna al concerto | sgrida un fan perché non si alza in piedi ma era in sedia a rotelle – Il video

(Di domenica 10 marzo 2024) Brutta figura per la popstar americana. Durante un suoa Los Angeles, ieri sera 9 marzo, ha chiesto ai suoi fan dirsi in. Notando, però, che una persona tra il pubblico era rimasta seduta ha iniziato arla chiedendo come mai non si fosseta. Quando si è avvicinata si è accorta che si trattava di una persona con disabilità, costretta su una. A quel punto, non ha potuto fare altro che fare un passo indietro e scusarsi. «Oh, ok. Politicamente scorretto. Scusami, mi dispiace… sono felice che tu sia qui», ha detto la cantante in evidente imbarazzo. Ilè diventato in poco tempo viralissimo sui social, in particolare su TikTok e Instagram. Nonostante l’uscita infelice di ieri sera, ...

