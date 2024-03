(Di domenica 10 marzo 2024) La sfida intra promesse, gaffe e «Santa Todde» in processioneLa sfida intra promesse, gaffe e «Santa Todde» in processioneLa sfida intra promesse, gaffe e «Santa Todde» in processione

La folle campagna del campo (troppo) largo. Slalom dei leader per non incrociarsi mai: I leader del campo largo hanno fatto lo slalom pur di non incrociarsi in Abruzzo, una intera campagna elettorale senza mai vedersi. Guai a farsi fotografare insieme, un comizio finale uniti neppure a ...ilgiornale

Lo sfidante Graziano Rinaldini. Subito all’attacco sull’alluvione: "Io spalavo, loro piangevano": Davanti a una folla di circa 200 persone, il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini ha inaugurato il proprio comitato elettorale in piazza Cavour 41. Il nastro tagliato per l’occasion ...msn

La folle campagna dei «tre mari» in Abruzzo: l’indigestione di arrosticini e gli ingorghi di auto blu: State cominciando a leggere il classico pezzo che i giornali pubblicano il giorno del voto. Riassumi. Recupera. Ricorda. Di solito è un pezzo d’una noia mortale. Solo che, stavolta, dall’Abruzzo arriv ...roma.corriere