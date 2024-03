La finanza si interessa alle infrastrutture L’analisi di Goldman Sachs

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 10 marzo 2024) Il mondo sta assistendo a un’evoluzione significativa nel concetto di infrastruttura, guidata dalla crescente necessità di centri dati, fonti di energia rinnovabile e nuove catene di approvvigionamento. Teresa Mattamouros, del gruppodella divisione Asset & Wealth Management di, ha spiegato in una recente analisi per i clienti perché la definizione di infrastruttura si è evoluta ben oltre le strade e i ponti tradizionali. Legislazioni come l’Inflation Reduction Act e Repower Eu stanno creando incentivi per attirare più capitale in questo settore. Questi incentivi stanno contribuendo a migliorare i rendimenti e ad attrarre investitori, ma è il contesto macroeconomico a guidare la popolarità delle. “Anche se le, come classe di asset, non sono ...