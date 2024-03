La Finanza decolla a Volandia Nel padiglione Ala rotante le flotte delle Fiamme gialle

(Di domenica 10 marzo 2024)dedica una nuova sezione alla guardia di. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri al parco e museo del volo a due passi da Malpensa. A tagliare il nastro, il presidente diMarco Reguzzoni e il comandante regionale Lombardia della guardia di, il generale di divisione Giuseppe Arbore. Al loro fianco il presidente della Regione Attilio Fontana e il sindaco di Ferno Sarah Foti. Ad animare la cerimonia una scenografia di luci, rigorosamente giallo-verdi, che hanno scandito in sincrono le immagini di due elicotteri proiettate su un grande videowall, unitamente ad alcuni video istituzionali. Nelsono stati posizionati Volpe 124 e Volpe 93: un elicottero A109 e un NH500, che hanno segnato la storia degli ultimi anni del corpo. Già esposti nel museo da ...

