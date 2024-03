La fiera di San Giuseppe Tutta la frazione in festa Fede | folklore e tradizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Da oltre sessant’anni ladi Sanè l’evento popolare più atteso di Torre del Lago. E anche quest’anno, grazie alla sinegia tra il Comune e la Misericordia della, torna con un ricco calendario di appuntamenti che abbracceranno il 16 e il 17 marzo. La giornata di sabato si aprirà con la marguttiana per i bambini delle scuole (dalle 15) nell’area eventi della Misericordia in via Aurelia Sud, con musica e lotteria di beneficenza, e dopo la messa delle 18 dalla chiesa di Sansi muoverà la processione accompagnata dal coro “Pardini“. Dalle 20 la cena spettacolo della “Veglia di San“ organizzata dalla Misericordi animata da dj Andrea Paci (prenotazioni al 346-0803387 o 0584-351110). Domenica di prima mattina i tradizionali banchi ...