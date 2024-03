La fattoria per i più deboli La proposta degli Asinauti | Apriamo le porte in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Tommy (il nome è di fantasia) non riesce a stare fermo. Ha solo una decina di anni ed è colto da crisi di ansia e accessi di rabbia incontrollati. Quando si era trovato arrivato all’asinello Giustino all’inizio aveva paura. Poi con calma e pazienza, quella che gli asini hanno per natura, le cose sono cominciate ad andare meglio. E quando a Tommy è stato spiegato come fare e cosa non fare, ha cominciato a interagire col suo nuovo amico. A fine giornata, a ormai lui era il prescelto, dall’asinello prima di tutti, per dargli da mangiare. Luisa (il nome è sempre di fantasia) invece di anni ne ha parecchi di più, è sopra la settantina. La sua mente scivola dove vuole scivolare, le gambe non vanno ed è costretta su una sedia a rotelle. Trattare con lei non è semplice. Poi arriva un altro asinello, una femmina, Camilla. La mente di Luisa riconosce l’animale, faceva parte della sua vita ...