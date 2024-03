La diva Garan?a e un piano Tra maestri francesi e lettoni anche Rachmaninov e Brahms

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Il pubblico della Scala l’ammira e la segue fedelmente. Elina Garan?a torna al Piermarini domani sera alle 20 in un recital speciale, alforte Malcolm Martineau. Acclamata alla Scala come protagonista di Carmen e come Principessa d’Eboli nel recente Don Carlo, Garan?a sarà di nuovo al Piermarini in aprile nella parte di Santuzza in Cavalleria rusticana, per la ripresa dello spettacolo con la regia di Mario Martone sotto la direzione di Giampaolo Bisanti. Nel recital di domani, Martineau propone un repertorio tra secondo Ottocento e primo Novecento, con brani di autori tedeschi,, spagnoli e. Un programma importante e raro con Lieder difra cui “Liebestreu op. 3 n. 1“, “Geheimnis op. 71 n. 3“, “O wüsst ich doch den Weg zurück (O conoscessi la via del ritorno) op. 63 n. 8“. E poi, da “La ...