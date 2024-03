La copertina dell' Espresso? Bellissima | Chiara Ferragni | retromarcia e mistero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)oltre a mostrare la stanza del suo albergo (come lo sa fare lei nessuna), dopo essere sbarcata a New York, dove resterà qualche giorno per motivi di lavoro, torna a parlarede L'che la ritrae come Joker. Per la regola che «solo (i morti) e gli stupidi non cambiano mai opinione», come diceva James Russell Lowell, anche all'influencer è permesso cambiare idea. Il giorno prima'uscitaa cover con la sua immagine truccata da clown aveva incaricato i suoi avvocati di valutare ogni tipo di azione legale nei confrontia società editrice del settimanale e adesso dalla Grande Mela parla di una cover «». Potrebbe essere una dizione ironica. Ma visto che ...