Kylie Jenner lancia il suo nuovo profumo Cosmic e rivela a chi si è ispirata per realizzarlo

Kylie Jenner, che cosa ha fatto agli occhi: La beauty mogul e influencer è finita nel mirino dopo che in rete sono state pubblicate delle sue foto con strani gonfiori sotto gli occhi. Tra illazioni e teorie, ecco che cosa sospettano i medici es ...vanityfair

Se (anche) Hailey Bieber sceglie le unghie a saponetta: Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Uso di dati limitati per la selezione dei contenuti. Creare p ...cosmopolitan

Le alternative ai filler per avere labbra volumizzate: lipcare is the new skincare: Abbiamo un sogno: una bocca plumping e sofficissima. Non a caso, post pandemia in avanti, questa zona importantissima del viso sta riprendendosi il suo posto al sole. Se i trattamenti estetici alle la ...vanityfair