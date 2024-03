Kvaratskhelia | Barcellona e Real Madrid insistono | svelata la decisione del georgiano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 10 marzo 2024) Torna al centro dell’attenzione il rinnovo disponda Napoli. La rivelazione del quotidiano sulin vista dell’estate. Il Napoli di mister Calzona si prepara a scendere in campo contro ildi Xavi, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Montjuic. Una sfida, questa, super attesa da entrambe le compagini, che hanno patito l’ansia pre-match a proprio modo nelle ultime settimane. I catalani hanno infatti cominciato a perdere numerosi pezzi pregiati per infortuno, con i partenopei fermati invece al pari dal Torino. Il Napoli è però pronto a ripartire dall’impianto spagnolo affidandosi anche e soprattutto a Khvicha, in grande spolvero contro i granata e autore di 4 gol nelle ultime 3 partite. Nel frattempo, ecco quindi spuntare anche nuovi aggiornamenti circa ...