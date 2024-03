Koulibaly | 'Napoli | tieni Calzona come lui tenne me Deve restare per 2-3 anni'

Barcellona, emergenza a centrocampo: Xavi ha scelto il sostituto di de Jong: Il Barcellona è in emergenza a centrocampo, visto che gli unici due interpreti puri del ruolo a disposizione di Xavi sono Gundogan e Fermin.tuttonapoli

KISS KISS - Petrazzuolo: "Napoli, per ripartire serve un progetto tecnico, punterei sempre su Kvara e Osimhen": Napoli - Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gaetano Sia Ranieri che Spalletti ne hanno parlato bene, è un peccato che sia ...napolimagazine

Interviste: vai alla sezione: i l cuore del Comandante non si è mai staccato da Napoli. Quando parla della squadra, usa ancora la prima persona plurale, come fosse ancora dentro a quello spogliatoio. Qui, per Kalidou Koulibaly, ...gazzetta