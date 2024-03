Koopmeiners neutralizza la Juventus | l’Atalanta strappa il 2-2 all’Allianz Stadium

(Di domenica 10 marzo 2024) Torino. Teunha la prima e l’ultima parola. L’olandese è tra i grandi oggetti del desiderio della, ma intanto se lo coccola: il numero 7 non sembra subire l’inevitabile status di osservato speciale esi concede una doppietta che determina il 2-2 e permette alla Dea di uscire con un punto più che meritato nel match della 28ª giornata di Serie A. Per il ‘doppio’ casalingo con Sporting e Fiorentina, Gasperini valuta il riposo per de Roon e Kolasinac, lascia fuori anche Lookman e dà un’altra occasione dal primo minuto a Hien, con Pasalic a centrocampo, mentre davanti, con Scamacca,prende la fascia sinistra e De Ketelaere si muove a destra — inversione rispetto alle abitudini, quest’ultima, che non viene immediatamente ...

Milan, 11 rigori contro concessi in questa stagione: dato che preoccupa: Milan, 11 rigori contro concessi in questa stagione: dato che preoccupa: Come successo in tutte le occasioni, Maignan ha provato a neutralizzare l’avversario senza però riuscirci. Il portiere francese non ha potuto far nulla su tiro di Koopmeiners e ha visto la palla ...

Ancora parità fra Roma e Feyenoord: sempre 1-1 dopo il primo tempo supplementare: Ancora parità fra Roma e Feyenoord: sempre 1-1 dopo il primo tempo supplementare: Sul capovolgimento di fronte è Ivanusec che cerca la conclusione a giro, Svilar vede arrivare il pallone e lo neutralizza centralmente. La squadra di Slot è più fresca e si vede quando Minteh cerca ...