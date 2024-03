Kitty Spencer | la nipote di Lady D rivela di avere un figlio | la gravidanza segreta e il parto mai annunciato

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, è diventata mamma: Un video su una spiaggia, con un bambino (o bambina) tra le braccia: così Kitty Spencer, una delle nipoti di Lady Diana , ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta . La notizia è arrivata nel giorno in cui in molti Paesi si celebra la festa della mamma, del ...

Kitty Spencer e l'ex dieta malsana: Kitty Spencer , primogenita del conte Charles Spencer , è cugina di primo grado dei principi britannici William e Harry . Modella e socialite Spencer rivela la sua malsana dieta seguita in passato. ...

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, è diventata mamma: Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, è diventata mamma: La modella, che negli ultimi mesi si è vista molto poco, ha svelato a sorpresa di aver avuto un bambino. «Essere la tua mamma è la gioia della mia vita», ha scritto su Instagram condividendo un video ...

Lady Diana, la rivelazione del fratello Earl: «Violentato da un'insegnante a scuola quando avevo 11 anni»: Lady Diana, la rivelazione del fratello Earl: «Violentato da un'insegnante a scuola quando avevo 11 anni»: Il papà di Kitty Spencer ha realizzato un libro di memorie, nel quale ha raccontato anche la terribile esperienza vissuta a Maidwell Hall negli anni Settanta Earl Spencer, fratello minore di Lady ...

Kitty Spencer ha un figlio, rivelazione per la festa della mamma: la gravidanza segreta e il parto mai annunciato della nipote di Lady Diana: Kitty Spencer ha un figlio, rivelazione per la festa della mamma: la gravidanza segreta e il parto mai annunciato della nipote di Lady Diana: La nipote di Lady Diana, Lady Kitty Spencer ha lasciato tutti di stucco oggi, 10 marzo, giorno della festa della mamma in Inghilterra. La famiglia reale, per celebrare la giornata internazionale ha ...