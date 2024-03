(Di domenica 10 marzo 2024) Il pilota del Team Prema è in aeroporto, sta rientrandoaver gareggiato in F2 nella tappa in. Lunedì lo aspetta unaè al quarto anno dell'Istituto "Salvemini" di Bologna, studia Relazioni internazionali e marketing.

Gp d'Arabia di F1, Leclerc terzo non può niente davanti allo strapotere Red Bull. Il 18enne Bearman chiude settimo: Non c'è dunque solo il talentino di casa Mercedes, Andrea Kimi Antonelli . Tolto l'ennesimo successo di Verstappen , rimasto fino alle 4 di notte prima della gara su Twitch con i tifosi, e di un ...

C'è un bimbo sulla Ferrari. E Ollie "gioca" a 300 all'ora: ... poi aveva cominciato la classica trafila in Formula 3 e Formula 2 dove è il compagno di squadra di un altro ragazzo con il futuro in tasca, Kimi Antonelli. L'anno scorso la Haas lo aveva mandato in ...

Kimi Antonelli con i libri di scuola in aereo dopo il GP in Arabia Saudita: domani ha una verifica: Kimi Antonelli con i libri di scuola in aereo dopo il GP in Arabia Saudita: domani ha una verifica: Il pilota del Team Prema è in aeroporto, sta rientrando dopo aver gareggiato in F2 nella tappa in Arabia Saudita ...

F2 | Jeddah: vincono Fittipaldi e Hauger, doppio 6° per Antonelli: F2 | Jeddah: vincono Fittipaldi e Hauger, doppio 6° per Antonelli: Anche se manca il confronto con il compagno di squadra Bearman, per Andrea Kimi Antonelli è stato un weekend complessivamente positivo, con un doppio sesto posto che porta altri punti utili per il ...

Bearman "conquista" Hamilton, Sainz eroe senza macchi(n)a. Magnussen Un guastatore!: Bearman "conquista" Hamilton, Sainz eroe senza macchi(n)a. Magnussen Un guastatore!: OLIVER BEARMAN: VOTO 7,5 Un fine settimana da "rookie sensation" per Ollie Bearman, ecome tutti lo chiamano già, facendo finta di conoscere già a menadito vita, corse e miracoli della giovane promessa ...