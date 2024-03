Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 10 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 10 marzo 2024)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventesima puntata del 10, ospite d’eccezione l’Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni che ripercorrerà, tramite filmati e foto, i momenti fondamentali della sua carriera. Con l’aiuto di Floriana Pastore, Maria Iodice e del pubblico in studio, poi, la Raznovich estrarrà a sorte e proporrà i filmati dei venti borghi in gara, da votare da casa, per eleggere il Borgo dei Borghi ...