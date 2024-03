Kilde e la sua vita sulla sedie a rotelle da 6 settimane | «Non sento le dita dei piedi | lavoro per alzarmi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024) La Faz intervista Aleksander Aamodtlo sciatore norvegese (anche compagno di Mikaela Shiffrin) costretto su una sedia adopo una rovinosa caduta Signor, come sta? «Ogni giorno è una nuova sfida. In generale, la sfida per me èdalla sedia a. Ciogni giorno. E il più rapidamente possibile. Allo stesso tempo, devo stare attento a non accelerare troppo. Se voglio troppo e troppo in fretta, potrei danneggiare i miei muscoli e i miei nervi. Ma ho delle persone preparate intorno a me che mi aiutano. Devo essere onesto con me stesso e dire: un passo alla volta». Sei uno dei migliori sciatori al mondo, ora stai imparando di nuovo a camminare. Avresti mai pensato di trovarti in una situazione come questa? «No, mai, ovviamente no. Lo sci è uno sport ad ...