Kiev risponde al Papa | “Non ci arrenderemo mai”

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar – La risposta aFrancesco da parte dinon si è fatta attendere: al pontefice che ieri aveva invitato L’Ucraina ad avere “il coraggio della bandiera bianca”, hanno risposto il Ministro degli Esteri Kuleba e il capo della Chiesa Greco-cattolica.non si arrende “La nostra bandiera è blu e gialla. Sotto di essa viviamo, moriamo e vinciamo. Non alzeremo altre bandiere“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un post su X. Una risposta aFrancesco che ieri aveva invocato di imboccare la strada del dialogo perché “negoziare non è la resa”. Poi l’affondo: “Il più forte è colui che si schiera dalla parte del bene nella battaglia tra il bene e il male, e non cerca di pareggiarli, chiamandoli ‘negoziati'” ha aggiunto alla fine il rappresentante di. ...