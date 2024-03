Kiev | a Zaporizhzhia i russi usano granate con gas soffocante

Guerra Russia - Ucraina, Zelensky a Istanbul per il rilancio del corridoio del grano nel Mar Nero. Esplosioni nella regione di Zaporizhzhia: ... ha aggiunto facendo riferimento al missile caduto a poche centinaia di metri dal luogo dove si trovavano il leader di Kiev e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Zelensky ha ribadito che, a ...

Ucraina, Zelensky va da Erdogan: 'Putin vuole tutto il paese': La Russia sta intensificando gli attacchi in direzione di Orikhiv, nell'oblast di Zaporizhzhia, nel tentativo di superare la difesa di Kiev a Robotyne. Lo ha detto Dmytro Lykhovii, portavoce del ...

Guerra Russia-Ucraina, ultime notizie/ Polyansky: “Uccidere Zelensky non è nei nostri piani”: Guerra Russia-Ucraina, ultime notizie/ Polyansky: “Uccidere Zelensky non è nei nostri piani”: Provate a rispondere a questa domanda, ma siate onesti. E se qualcuno di voi spera in cuor suo di sbarazzarsi del leader del regime di Kiev in questo modo, allora posso deludervi: questo non fa parte ...

Guerra Ucraina Russia. Zelensky in visita ad Istanbul. Rischio attentati a Mosca: Guerra Ucraina Russia. Zelensky in visita ad Istanbul. Rischio attentati a Mosca: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Zelensky in visita ad Istanbul. Rischio attentati a Mosca. LIVE ...

Biden: "L'Ucraina potrà fermare e sconfiggere Putin, ma solo con le nostre armi": Biden: "L'Ucraina potrà fermare e sconfiggere Putin, ma solo con le nostre armi": Medvedev: Zelensky non era obiettivo di un attentato a Odessa, peccato. Lo street artist italiano Jorit sale sul palco di Sochi per fare una foto con Putin.