Kherson | l' edificio residenziale sventrato dalla bomba russa

(Di domenica 10 marzo 2024) Undi, in Ucraina, è statoda unalanciata dai russi durante un raid. Nell'esplosione è rimasto ferito un bambino di 7 anni che però non sarebbe in pericolo di vita. Diverse finestre del palazzo a più piani sono andate in frantumi, danneggiati diversi appartamenti.

Guerra in Ucraina: scoppia il caso per le parole del Papa: Nella tarda serata di sabato, altre esplosioni sono state registrate nella città sud - occidentale di Kherson . Venerdì un edificio residenziale di cinque piani è stato pesantemente danneggiato. Due ...

'La propaganda è falsa, lei è un essere umano come tutti': lo street artist Jorit elogia Putin e si fa fotografare abbracciato a lui in ...: Un riferimento evidente all'annessione russa di cinque regioni ucraine (Donetsk, Lugansk, Kherson, ... Naike Rivelli, per inaugurare un murale dedicato all'attrice realizzato su un edificio del ...

Guerra in Ucraina: scoppia il caso per le parole del Papa: Guerra in Ucraina: scoppia il caso per le parole del Papa: In un'intervista rilasciata alla tv svizzera Rsi il Papa avrebbe detto che Kiev dovrebbe issare "bandiera bianca" per mettere fine ai combattimenti e ai morti. Immediate le reazioni, ma la Sala Stampa ...

Ucraina, edificio residenziale sventrato da bomba russa a Kherson: Ucraina, edificio residenziale sventrato da bomba russa a Kherson: (LaPresse) Nella regione di Kherson, due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi avvenuti nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito su Facebook, Oleksandr P ...

Ucraina: amministrazione regionale Kherson, almeno due vittime per attacco russo: Ucraina: amministrazione regionale Kherson, almeno due vittime per attacco russo: Un attacco russo nella regione di Kherson ha provocato la morte di almeno due persone e il ferimento di altre due, tra cui un bambino.