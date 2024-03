Kensington Palace rompe il silenzio | diffusa la prima foto ufficiale di Kate Middelton dopo l’intervento Lo scatto per la festa della mamma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)ile diffonde,due mesi dalla notizia del suo ricovero, lapost intervento all’addomeprincipessa. Nello, diffuso in occasioneche nel Regno Unito si festeggia oggi, 10 marzo, la principessa del Galles è ritratta insieme ai figli, George, Charlotte e Luis. La didascalia è firmata dalla stessa Middleton: “Grazie a tutti per i vostri auguri e il vostro continuo supporto in questi ultimi due mesi. Vi auguro una felice”. Loè “firmato” invece dal principe William in ...