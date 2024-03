Kate Middleton | scoppia il caso Photoshop Le agenzie ritirano la foto dalla convalescenza | «È ritoccata»

(Di domenica 10 marzo 2024) In barba alle teorie complottiste secondo le quali sarebbe stata praticamente in fin di vita,è riapparsa oggi, in compagnia dei suoi figli, in un tenero scatto diffuso da...

