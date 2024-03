Kate Middleton | la prima foto ufficiale non convince | il dettaglio che scatena i cospirazionisti

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo un lunghissimo silenzio e soprattutto dopo le voci impazzite che da mesi ormai circolano su, ecco che la principessa è tornata a mostrarsi in pubblico. Ha scelto il giorno della Festa della Mamma, che in Inghilterra cade oggi, 10 marzo. Una, ladopo l'intervento all'addome dai contorni misteriosi subito lo scorso gennaio. Lo scatto è stato diffuso da Kensington Palace: ecco, sorridente e apparentemente in forma, insieme ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Un'istantanea che, si apprende, è stata scattata dal marito, il principe William: tutti e quattro sorridenti, insomma espressioni che vogliono rassicurare i sudditi e il mondo intero circa le condizioni della principessa del Galles. In calce alla, un ...

