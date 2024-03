Kate Middleton | la prima foto ufficiale dopo la malattia | «Grazie per il vostro supporto» Kensington palace rompe finalmente il silenzio

kate middleton mette a tecere i complottari (forse): la principessa del galles è apparsa...: Estratto dell'articolo di Valerio Salviani per www.leggo.it kate middleton con i figli dopo l'intervento Kate Middleton torna a sorridere sui social dopo l'operazione all'addome. La principessa del Galles è apparsa ufficialmente per la prima volta ...

La principessa Kate pubblica la prima foto ufficiale dopo l’operazione: «Grazie per il vostro sostegno»: La principessa Kate pubblica la prima foto ufficiale dopo l’operazione: «Grazie per il vostro sostegno»: E ad accompagnare lo scatto anche un altro messaggio: «Auguriamo a tutti una buona festa della mamma». Kate Middleton, 42 anni, era stata ricoverata per 13 giorni prima delle dimissioni, avvenute con ...