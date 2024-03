Kate Middleton è tornata | la prima foto ufficiale dopo l’operazione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 10 marzo 2024) La principessa di Galles,, amata dal suo popolo e dai giornali di tutto il mondo, ha cercato di proteggere la sua privacy in tutti i modi, evitando di pubblicare informazioni sulle sue condizioni di salute e decidendo di sparire dalle scene pubbliche per almeno due mesi, tempo ritenuto necessario per la convalescenza dalla L'articolo proviene da Il Difforme.